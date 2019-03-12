Cumhurbaşkanı Erdoğan Afişlerini Kestiği İddiasıyla 1 Kişi Gözaltına Alındı
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bugün Avcılar
'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın, bugün saat 14.30'da yaptığı miting öncesi AK Parti
tarafından ilçenin çeşitli kesimlerine afişler asıldı. Firuzköy Mahallesi Öztan Caddesi'nde köpekli bir kişinin, Avcılar Belediyesi Atatürk
Stadyumu karşısındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kestiği ihbar edildi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü
ekipleri harekete geçti. Polis
ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda V.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kesilen pankartlardan fotoğraflar
-Şüpheli polislerin arasında götürülürken - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:03 Kaynak: DHA
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