Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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