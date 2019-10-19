Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz."
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