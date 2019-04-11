Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:14
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