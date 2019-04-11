Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:14 
Afrika, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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