Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:59 Kaynak: AA
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