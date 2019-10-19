Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor."
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