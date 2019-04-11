Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta Ülkelerine Yönelik Dışlayıcı, Kibirli ve Müdahaleci...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
: "(Afrika
) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı