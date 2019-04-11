Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta Ülkelerine Yönelik Dışlayıcı, Kibirli ve Müdahaleci...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında konuşması Basın toplantısına katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:06 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ortak basın toplantısında konuşması
Basın toplantısına katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Burkina
Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika
ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur."
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