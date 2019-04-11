Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta Ülkelerine Yönelik Dışlayıcı, Kibirli ve Müdahaleci...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta Ülkelerine Yönelik Dışlayıcı, Kibirli ve Müdahaleci...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında konuşması Basın toplantısına katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında konuşması
Basın toplantısına katılan heyet üyelerinden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:06 Kaynak: AA
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