Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız."

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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