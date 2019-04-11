Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı Dostlarımız Kendi Sorunlarına Yine Kendi Değerleri, Hassasiyetleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: AA
: "Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir."
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