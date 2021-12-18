CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU

18.12.2021 11:22

Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum dedi.

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi, Türkiye, Afrika, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika


Son Dakika
02:37 HÜDA PAR İl Başkanlığı'na yapılan saldırıda ölen ve yaralananların görüntüleri ortaya çıktı
02:35 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı! HÜDA PAR binasındaki kanlı saldırının ardından yaşananlar kamerada
00:43 Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında Euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı
00:39 Resmi Gazete'de yayınlandı! İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuruna yüzde 30,5 zam yapıldı
23:42 Kılıçdaroğlu, CHP liderliğini bırakmak için şartlarını açıkladı
23:38 Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakmak için tek bir şart sundu: Geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım
23:16 Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı
23:13 Çeşme'deki yangında ormanı kundaklayan şahıs tutuklandı
23:08 Elazığ'da 'Çıplak Vatandaş' görüntülendi
23:06 Elazığ'da sokak ortasında çıplak dolaşan adam herkesi hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 08:07:50. #1.11#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKALI GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement