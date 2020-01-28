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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşması DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal- Türkiye İş Forumu'ndaki konuşması
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.
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Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler