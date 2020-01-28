Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşması DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal- Türkiye İş Forumu'ndaki konuşması

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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