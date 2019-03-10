Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Hezimete Uğrattıklarımız Gibi Münbiç'ten Başlayarak Güney...
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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