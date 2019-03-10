Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Hezimete Uğrattıklarımız Gibi Münbiç'ten Başlayarak Güney...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Hezimete Uğrattıklarımız Gibi Münbiç'ten Başlayarak Güney...

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Politika
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