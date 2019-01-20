Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de Verilmiş Olan Mücadelenin Hatıralarımızda Unutulmaz Bir Yeri...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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