Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki Terör Saldırısı) Bunlar Hiçbir Zaman Bizim Afrin'deki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak."

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