Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki Terör Saldırısı) Bunlar Hiçbir Zaman Bizim Afrin'deki...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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