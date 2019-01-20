Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki Terör Saldırısı) Bunlar Hiçbir Zaman Bizim Afrin'deki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki Terör Saldırısı) Bunlar Hiçbir Zaman Bizim Afrin'deki...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Güncel
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