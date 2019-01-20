Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir"

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