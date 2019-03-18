Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in Gerçekten Zaferini Yazan Mehmetçiklerimize Şahsım, Milletim Adına,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in Gerçekten Zaferini Yazan Mehmetçiklerimize Şahsım, Milletim Adına,...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Güncel
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