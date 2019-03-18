Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in Gerçekten Zaferini Yazan Mehmetçiklerimize Şahsım, Milletim Adına,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır."

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