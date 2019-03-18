Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in Gerçekten Zaferini Yazan Mehmetçiklerimize Şahsım, Milletim Adına,...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:57 Kaynak: AA
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