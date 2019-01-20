Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Kahramanlarına Seslendi (2)
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando...
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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