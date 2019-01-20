Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Kahramanlarına Seslendi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Kahramanlarına Seslendi (2)

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Kahramanlarına Seslendi (2), System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu
Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando birliğine hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:00 Kaynak: AA

TSK, Hulusi Akar, Afrin, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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