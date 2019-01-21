Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Kahramanlarına Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Kahramanlarına Seslendi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, " Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:45 Kaynak: Youtube

Afrin, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantıya Telefonla Bağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Çay İçip Simit Yedi Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:07:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Kahramanlarına Seslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]