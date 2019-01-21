Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Kahramanlarına Seslendi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Zeytin
Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara hitaben, " Afrin
'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:45 Kaynak: Youtube
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