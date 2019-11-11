Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı. View on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:48 
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