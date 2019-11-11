Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı. View on euronews