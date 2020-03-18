Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu