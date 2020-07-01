Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."
Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:14 Kaynak: AA
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