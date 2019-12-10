Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

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