Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı İstiklal Marşı'nın okunması Ankara...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

İstiklal Marşı'nın okunması

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:25 Kaynak: AA
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