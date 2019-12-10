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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı İstiklal Marşı'nın okunması Ankara...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi
Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve sevgi gösterileri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
İstiklal Marşı'nın okunması
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.
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