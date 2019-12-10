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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüş taleplerinden hiç kimse rahatsız...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi
"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Program"ına katıldı.
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