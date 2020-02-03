Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Türkiye İş Forumu'na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti. - KİEV

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kiev, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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