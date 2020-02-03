Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Türkiye İş Forumu'na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
(İHA)
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