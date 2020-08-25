Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ahlat Gençlik Merkezi'ni açılış kurdelasının kesmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gençlik merkezini gezmeleri BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ahlat Gençlik Merkezi'ni açılış kurdelasının kesmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gençlik merkezini gezmeleri BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:53

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız