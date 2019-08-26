Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyareti Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyareti

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye baston hediye etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesi

BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]