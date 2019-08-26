Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyareti Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat...
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:36 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyareti
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye baston hediye etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesi
BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
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