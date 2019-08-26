Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye baston hediye etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etmesi

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'ye ikramda bulunması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti

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