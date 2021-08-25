Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu: "Bu şehir doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü olmuştur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çarho mevkisine giderek buradaki etkinliklere katıldı.

Muş'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mezarlık ziyaretinin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Bahçesi olan Çarho alanına geçen Erdoğan burada halka hitap etti. "Bu şehir doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin 950'nci seneyi devriyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla milletimize yurt yapan, Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 950'nci yılında bu toprakların vatanımız olarak kalmasında emeği geçen şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Anadolu'nun Fatihi kutlu komutan Alparslan'dan bugüne kadar eser vermiş tüm büyüklerimizi tazimle anıyorum. Ahlat'ın hikayesi kendine özgüdür. Bu şehir doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü olmuştur. Orta Asya'dan Batı'ya Müslüman göçerlerin toplanma ve dağılma merkezi olmuştur. Bu şehir, alimleri, seyyahları, dervişleri, zanaatkarları misafir eden bu kadim şehir ataşehir olarak anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, mezarlık gibi eserleri ile günümüzde de tarihe şahitlik ediyor. Ahlat, taşların konuştuğu şehirdir. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü olan Büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu'nun Orhun abideleridir. Milletimize ait tapu senedi hükmündedir. Bu toprakları ecdadımıza çok görüp başka medeniyetlere yamama faaliyetlerine şahit olmuyor değiliz. Buranın neresi olduğunu ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Malazgirt Zaferi'nin de, bu şehrin önemi bellidir. Bu şehir, düşmanın öncü kuvvetlerinin Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesi ile Malazgirt zaferinin kazanılmasında önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu topraklarda hoşgörü ve sevgi iklimini tesis etmiştir. Ecdad bu topraklarda harap bitap bir şehir görmüştür. Ahlat önemli bir ilim ve sanat merkezi olmuştur" diye konuştu.

"FETÖ ve PKK ile mücadelede gençlerimizi teknolojik kabiliyetlerle donatılabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır"

FETÖ ve PKK ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde daha da zenginleştiğini görmek bizlerim memnun ediyor. Bu yıl yurt dışından gelenleri görmek de ayrı bir duygu. Vakfı ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının emekleri de büyük. Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik kampının açılışını yapmıştık. Bu yıl da millet bahçesinin açılışını yapıyoruz. Resmi otogar açılışı ülkemize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan maziden atiye köprü eseri olan bu eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gören göz, işiten kulak, hakikatleri konuşacak dil ve gerçeklere iştirak edecek yürek lazım. Aynı mücadeleleri sürdürdüğümüz için ülkemizi ileriye götürdük. Büyük Türkiye'nin ilerleyişine ne terör olayları ne ekonomik yaptırımlar engel olamayacaktır. Küresel ve ekonomik düzenin yapılanma sürecinde bu gücü çok daha iyi görüyoruz. Kendi sınırları içinde aciz olan bir ülkeden kendi bölgesinde güçlü olan bir ülkeye dönüştük. Adalet, refah, ahlakın sembolü olan ülkeye az kaldı. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesinin arkasındaki sebep işte budur. Kimi zaman sağcı solcu, Alevi Sünni, Kürt, Türk diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençler bu kez oyuna gelmemiştir. Cumhur İttifakı olarak bizleri karşısında görecektir. FETÖ ve PKK ile mücadelede gençlerimizi teknolojik kabiliyetlerle donatılabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. İlhamını kendi medeniyetinden alan iyi doğru güzel ve hakka hakikate uygun ne varsa daha çok çalışacağız. Milletinin felaketinden medet uman eserleri tüm imkanları harekete geçiriyoruz. Doğu Karadeniz'de, Bartın, Sinop, Kastamonu'da yapılanları gördünüz. Anında adımlarımız attık. Kaybedecek tek bir gün saat ve anımızın olmadığı bilinci ile mücadele bayrağını taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Anadolu'nun kapılarının İslam'a açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılını kutluyorum. Bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından han otağına geçti. Geceyi Ahlat'ta geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde yabancı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelerek bölge illerinin valilileri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirecek. - BİTLİS