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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR

25.08.2021 16:17

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinin, Orta Asya'dan batıya, Müslüman göçerlerin toplanma ve dağılma merkezi olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinin, Orta Asya'dan batıya, Müslüman göçerlerin toplanma ve dağılma merkezi olduğunu belirtti. Ahlat'ın alimleri, seyyahları, dervişleri, zanaatkarları misafir eden bir şehir olduğunu ve ata şehir olarak anıldığını belirten Erdoğan, 'Kale, kümbet, hamam, zaviye, mezarlık gibi eserleri ile günümüzde de tarihe şahitlik ediyor. Ahlat, taşların konuştuğu şehirdir' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, ardından da Çarho mevkiindeki Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinin açılışını yaptı. Burada toplanan kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi. Ahlat'ın tarihteki önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla milletimize yurt yapan, Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 950'nci yılında bu toprakların vatanımız olarak kalmasında emeği geçen şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Anadolu'nun Fatihi kutlu komutan Alparslan'dan bugüne kadar eser vermiş tüm büyüklerimizi tazimle anıyorum. Ahlat'ın hikayesi kendine özgüdür. Bu şehir doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü olmuştur. Orta Asya'dan batıya, Müslüman göçerlerin toplanma ve dağılma merkezi olmuştur. Bu şehir, alimleri, seyyahları, dervişleri, zanaatkarları misafir eden, bu kadim şehri ata şehir olarak anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, mezarlık gibi eserleri ile günümüzde de tarihe şahitlik ediyor. Ahlat, taşların konuştuğu şehirdir. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü olan Büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu'nun Orhun Abideleridir, milletimize ait tapu senedi hükmündedir. Bu toprakları ecdadımıza çok görüp başka medeniyetlere yamama faaliyetlerine şahit olmuyor değiliz. Buranın neresi olduğunu ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Malazgirt Zaferi'nin de bu şehrin önemi bellidir. Bu şehir, düşmanın öncü kuvvetlerinin Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesi ile Malazgirt zaferinin kazanılmasında önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu topraklarda hoşgörü ve sevgi iklimini tesis etmiştir. Ecdat bu topraklarda harap bitap bir şehir görmüştür. Ahlat önemli bir ilim ve sanat merkezi olmuştur. Salgın döneminde daha da zenginleştiğini görmek bizlerim memnun ediyor."

AHLAT, DOĞU VE BATI MEDENİYETLERİNE KÖPRÜ OLMUŞTUR'

Ahlat'taki şenliklere bu yıl yurt dışından da gelenlerin olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okçuluk Vakfı ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın emekleri de büyük. Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık. Bu yıl da millet bahçesinin açılışını yapıyoruz. Resmi otogar açılışı ülkemize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan maziden atiye köprü eseri olan bu eserin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gören göz, işiten kulak, hakikatleri konuşacak dil ve gerçeklere iştirak edecek yürek lazım. Aynı mücadeleleri sürdürdüğümüz için ülkemizi ileriye götürdük. Büyük Türkiye'nin ilerleyişine ne terör olayları ne ekonomik yaptırımlar engel olamayacaktır" diye konuştu.

'ADALET, REFAH, AHLAKIN SEMBOLÜ OLAN ÜLKEYE AZ KALDI'

Küresel ve ekonomik düzenin yapılanma sürecinde bu gücü çok daha iyi gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi sınırları içinde aciz olan bir ülkeden kendi bölgesinde güçlü olan bir ülkeye dönüştük. Adalet, refah, ahlakın sembolü olan ülkeye az kaldı. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesinin arkasındaki sebep işte budur. Kimi zaman sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençler bu kez oyuna gelmemiştir. Cumhur İttifakı olarak bizleri karşısında görecektir. FETÖ ve PKK ile mücadelede gençlerimizi teknolojik kabiliyetlerle donatılabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. İlhamını kendi medeniyetinden alan iyi, doğru, güzel ve hakka hakikate uygun ne varsa daha çok çalışacağız. Doğu Karadeniz'de, Bartın, Sinop, Kastamonu'da yapılanları gördünüz. Anında adımlarımız attık. Kaybedecek tek bir gün saat ve anımızın olmadığı bilinci ile mücadele bayrağını taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Anadolu'nun kapılarının İslam'a açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılını kutluyorum. Bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Haluk Dursun hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Küresel ve ekonomik düzenin yapılanma sürecinde bu gücü çok daha iyi görüyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikler sonrası ilçe merkezi yakınındaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan'ın, burada büyükelçi ve bölge valileri ile de bir araya geleceği belirtildi. Geceyi Ahlat'taki külliyede geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Malazgirt, Selçuklu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AHLAT, TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİRDİR - Son Dakika


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