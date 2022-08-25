Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
???????- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi.
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