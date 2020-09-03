Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu karşılaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AİHM Başkanı Spano'yu kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu karşılaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AİHM Başkanı Spano'yu kabulü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.
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