Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı...

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. - Son Dakika

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