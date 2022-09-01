Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir."
Kaynak: AA
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