Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kıldı. Camide aile dostu Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına da katılan Erdoğan, Dolmabahçe'ye gitmek üzere camiden ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım'ın cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
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