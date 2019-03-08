Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile Hayatımdaki Hanımlar Daima En Büyük Destekçim Olmuşlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile Hayatımdaki Hanımlar Daima En Büyük Destekçim Olmuşlardır"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Merkez, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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