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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız."
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