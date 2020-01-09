Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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