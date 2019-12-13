CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YAKININI CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YAKININI CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YAKININI CENAZE TÖRENİNE KATILDI

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YAKININI CENAZE TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti. Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın evden çıkışı

-Camiden görüntüler

-Erdoğan'ın cenazeye geçmesi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Genel Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Nusret Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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