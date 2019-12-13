Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti. Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.


- İstanbul
Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş
Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
21:14 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:14 İzmir tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
21:13 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:13 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (2) - Son Dakika
21:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:17:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]