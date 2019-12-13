Cumhurbaşkanı erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti. Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı

Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
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