Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, yani biz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, yani biz...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, yani biz elimizden gelen her şeyi yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, yani biz elimizden gelen her şeyi yaparız."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:20 Kaynak: AA
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