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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok."
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