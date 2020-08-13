Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19 Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine katıldı (2) - Son Dakika

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:26

Kaynak: AA

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