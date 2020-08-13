Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir." dedi.

Erdoğan, Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, partinin resmen kurulduğu tarihin Türkiye ile bölgenin ve dünyanın geleceğini değiştirdiğini belirtti.

Kuruluşundan bugüne AK Parti kademelerinde görev alan, partiye gönül veren ve AK Parti davasını savunanlara şahsı, ailesi ve milleti adına şükranlarını sunan Erdoğan, geçen 19 yıl içinde birlikte yol yürüdüğü kardeşlerinden ebediyete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"Türkiye'de ve dünyanın her bir yanında AK Parti'nin başarısı için 19 yıldır samimiyetle dua eden herkesten Allah razı olsun." diyen Erdoğan, partinin Allah'ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kurulduğunu ve bugüne kadar da aynı anlayışla geldiğini söyledi.

"Sorumluluğumuz doğrudan millete karşı"

Partinin kurucusunun bizatihi milletin kendisi olduğunu anlatan Erdoğan, "Şahsım başta olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğunun doğrudan millete karşı olduğunu bilir ve ona göre davranır. Tarih boyunca olduğu gibi bu dönemde de kerameti kendinde görenler, millete hizmet yolunda ayrılıp şahsi emellerinin peşine düşenler elbette oldu ama hepsi de çok kısa bir sürede bu gerçekle yüzleşip siyaset tarihinin tozlu raflarındaki yerlerini almak zorunda kaldı." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin, kuruluşundan bugüne yaptıklarıyla ve duruşuyla Türk milletinin hayallerini gerçekleştiren, koskoca bir ümmetin umutlarını canlandıran, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahip olduğunu aktardı.

Bugün AK Parti'nin Türkiye'nin son 18 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile de ülkenin istikbaline talip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka bir vizyon, bir hedef, bir proje, program sahibi siyasi teşekkül bulunmuyor. Ana muhalefetin ve aynı cephenin diğer partilerinin tek siyasetleri AK Parti'ye saldırmak, tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Milletimiz bu kısır zihniyete 19 yıldır yaptığı gibi bundan sonra da itibar etmeyecektir." ifadesini kullandı.

İnsanlık tarihine büyük yürüyüşlerin yön verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hazreti İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hazreti Musa'nın Mısır'dan Kızıldeniz kıyılarına yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hazreti Peygamberin Mekke'den Medine yürüyüşü tarihin akışını değiştiren böyle bir yürüyüştür. Horasan erenlerinin Anadolu'ya, Balkanlar'a, Avrupa içlerine yürüyüşü sevgi ve hoşgörü ikliminin bu beldelerde yayılmasını sağlamıştır. Yaşadığımız coğrafyayı medeniyet güneşimizin sarması da büyük yürüyüşler sayesindedir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Ovası'na, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarını, Yavuz Sultan Selim'in Sina Çölü'ne yürüyüşleri büyük değişimlerin sembolleri olmuştur."

Erdoğan, tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran Türk milletinin 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisini kurarak yeni bir hamle başlattığını anımsattı.

" Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı"

AK Parti'nin, ilk insan Hazreti Adem ile başlayan büyük medeniyet davasının bugün temsilcisi olmaya talip bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu davaya gönül verenler kendileriyle yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu korumanın mücadelesini vermişlerdir. Bu kutlu yürüyüşün 1000 yıldır coğrafyamızda sancaktarlığını yapan ecdadımız, 3 kıta ve 7 iklimde barışın, kardeşliğin ve adaletin tesisi için asırlardır ter dökmüştür. Bizim hareketimiz, davamız kendisine her şeyden önce Allah kelamını ve onun alemlere rahmet olarak gönderilen Nebisini edinmiştir.

Bizim hareketimiz Ahmet Yesevi'den Mevlana'ya, Hacı Bektaş-ı Veli'den Yunus Emre'ye, Fuzuli'den Ahmedi Hani'ye, Mehmet Akif'ten nice gönül sultanlarına kadar medeniyetimizin tüm tatlı pınarlarından kana kana içmiş, o bereketli pınarlardan beslenmiştir. Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır. Milletimiz yürüyüşümüze işte böyle bir istikamet belirlemiştir."

Erdoğan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktıkları siyaset yolculuğunu 10,5 milyonu aşan üye ile el ele, gönül gönüle sürdürdüklerini ifade etti.

"Bizler dua ile çıktık yola"

"19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti sadece milletimize yaslanan bir partidir. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden bütün çabalarımızın semeresi, bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümek. Yunus'un dediği gibi (Yol odur ki doğru vara, göz odur ki Hakk'ı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil)".

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 19:39

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (1) - Son Dakika

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