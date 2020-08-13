Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ve etkilerinin geçmesiyle Türkiye'nin ekonomide yeni bir döneme gireceğini belirterek, "Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (4), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ve etkilerinin geçmesiyle Türkiye'nin ekonomide yeni bir döneme gireceğini belirterek, "Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Mamak'ta 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu.

Davos'ta 2009 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemim IMF Başkanı Strauss-Kahn ile yaptığı görüşmeyi anımsatan Erdoğan, görüşmede yaşananları şöyle anlattı:

"Ona, 'Sen IMF'nin başısın, Türkiye'nin başı da benim' dedim.. Dolayısıyla Türkiye'nin borcu konusunda her türlü takipleri yapabilirsin, elemanların gelir gider ayrı ama siyasi noktada emir veremezsin. O bize ait. Taksitleri alıyor musun, alıyorsun. Dolayısıyla siyasi yön verme asla mümkün değil, biz Türkiye'yiz. İşte o tarihte bizim borcumuz IMF'ye 22,5 milyar dolardı. Biz mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu sıfırladık. IMF'ye bizim borcumuz filan kalmadı. Nasıl oldu? Faiz noktasında koyduğumuz tavırlarla oldu. İşi bitirdik. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Ana muhalefet çıkmış 'IMF'den borç alın' diyor. O sizin işiniz bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok. Biz, 'biz bize yeteriz' diyoruz. Bugüne kadar yettik, bundan sonra da yeteceğiz."

"Kişi başına düşen milli gelir 9 bin 127 dolara ulaştı"

Uluslararası doğrudan yatırımların 2002 yılından önce Türkiye'nin yolunu dahi bilmediğini ifade eden Erdoğan, kendilerinin ülkeyi sadece bir yılda 23 milyar dolar uluslararası yatırım çekecek seviyeye getirdiğini belirtti.

Merkez Bankasının toplam rezervlerini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara kadar yükselttiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat şu anda bir düşüş söz konusu. 90 küsur gibi bir rakamdayız, inşallah yine toparlayacağız. Aynı şekilde Merkez Bankamızın gücü çok daha farklı bir getiriyi sağlayacak. Gezi olaylarının başladığı 2013'ün mayıs ayında Merkez Bankası politika faizi sadece yüzde 4,5'ti. Bu tarihe özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. 2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele dönemi' olarak adlandırıyorum. Bu dönemde yaşadığımız her bir saldırının doğrudan ve dolaylı etkilerinin ülkemize ağır bedelleri oldu.

Faizler ve enflasyon yeniden çift hanelere yükselirken, ekonomik büyüme bir miktar ivme kaybetti. Ancak hamdolsun attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağladık. Nitekim 2019 yılı sonuyla kıyasladığımızda her alanda 2002'nin katbekat üzerindeyiz. Milli gelirimiz 236 milyar dolardan 754 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirimiz ise 3 bin 500 dolardan 9 bin 127 dolara ulaştı."

"Doğrudan yatırımlar 2019 sonu itibarıyla 217 milyar doları aştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olan Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, şu verileri paylaştı:

"İhracatımızı 180 milyar doların üzerine taşıdık. Hizmet ihracatımızı 14 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine yükselttik. Turizmde 2019'da 52 milyon turist sayısına ulaştık. En ciddi kaybımız koronavirüs sebebiyle burada oldu. Böylelikle dünyanın en fazla turist ağırlayan 6'ncı ülkesi olduk. İhracatımızda ve turizm sektörümüzde görülen bu güçlü ivme sayesinde cari işlemler hesabımız 2001'den itibaren ilk defa fazla verdi. 2002'den itibaren ülkemizde gelen doğrudan yatırımlar, 2019 sonu itibarıyla 217 milyar dolar seviyesine aştı. Merkez Bankası toplam rezervi her şeye rağmen 2019'da 106 milyar doların üzerinde kaldı. Kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 72,1'den yüzde 32,8'e indi. Bütçe açığının milli gelire oranı da yüzde 2,9'a geriledi."

"Organize sanayi bölgesine sahip olmayan il kalmadı"

Enflasyonu geçen yıl yüzde 11,8 seviyesine indirdiklerini ve sanayi üretimini her yıl ortalama yüzde 5,9 artırmayı başardıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetii:

"Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının milli gelirimizdeki payının ilk defa yüzde 1'i aştığına şahit olduk. Tarım sektörümüz, ülkemizin nüfus, turist ve ihracat artışıyla uyum sağlayarak hasılasını 37 milyar liradan 275 milyar liranın üzerine çıkarttık. Muhalefet, 'çiftçimiz şöyle battı, bitti vesaire' diyor. Hiç merak etmeyin. Ellerinizi de öyle fazla ovuşturmayın. Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden bir tanesi haline gelecek. Tarımsal ihracatımız da 3,8 milyar dolardan, dikkat edelim 18 milyar dolara yükseldi."

Erdoğan, Türkiye'nin başarı elde ettiği diğer bir alanın uluslararası endeksler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde son 2 yılda 27 basamak yükselerek 33'ncü sıraya yerleştik. İnsani Gelişme Raporu'nda ise 2019'da 58'inci sıraya yükselerek ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldık. Tüm bu göstergeler, Türkiye ekonomisinin mücadele döneminin ne kadar başarılı geçtiğine işaret etmektedir. İnşallah salgının ve etkilerinin de geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin de şahlanma dönemi olacağına inanıyorum."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (4) - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu         
16:10
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde         
16:01
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı         
15:56
Oyuncu Pedro Alonso, sokak ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu Oyuncu Pedro Alonso, sokak ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu         
15:25
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi         
15:19
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi         
15:06
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor         
11:15
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı         
10:02
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı         
09:27
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor         
09:23
Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada         
09:16
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı         
07:55
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi         
07:52
Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 03:08:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei