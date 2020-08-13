Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (7) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (7)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne kadına şiddetle mücadelemizin zafiyete uğratılmasına ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (7), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne kadına şiddetle mücadelemizin zafiyete uğratılmasına ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz." dedi.

Erdoğan, Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetlerinin, insana olan saygı ve sevgiden olduğu kadar aile kavramına yaklaşımlarından da kaynaklandığını ifade etti.

"Ne kadına şiddetle mücadelemizin zafiyete uğratılmasına ne de bir avuç marjinalin aile değerlerimizi zedelemesine izin veririz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin bin yıllara dayanan medeniyet birikimiyle insanı ve insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan toplum dokusuyla uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar oluşan uluslararası külliyatından da istifade ederek tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Hani diyordum ya 'Kopenhag kriterleri' diyeceğimize 'Ankara kriterleri' der ve yolumuza devam ederiz. Enerjimizi ve vaktimizi heba eden son tartışmanın kasıtlı bir şekilde alevlendirildiğini, bazılarının da bilerek veya bilmeyerek bu ateşe odun taşıdığını düşünüyorum. Bu ateşi körükleyenler kadına şiddetle mücadeleden veya kadınların insan haklarını tesis etmekten bir adım olsun geri gideceğimizi sanıyorlarsa şimdiden bilsinler ki hüsrana uğrayacaklardır."

Erdoğan, gereksiz tartışmalar üzerinden körüklenmeye çalışılan bu fitne ateşini basiret ve ferasetle davranarak tamamen söndüreceklerine inandığını dile getirdi.

18 yıl boyunca demokrasiden taviz verilmedi

Geçen 18 yıl boyunca olduğu gibi bugün de istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkeye büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, 1000 yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşanılan Türkiye'de refah ve huzurun hakim olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesi aynı samimiyetle kucakladıklarını, memleketin her karış toprağını, insanını aynı duyguyla sevdiklerini ifade eden Erdoğan, demokrasiye, adalete, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin gereklerine ve ülkenin gelecek ideallerine yürekten bağlı olduklarının altını çizdi.

Herhangi bir ırk taassubu içerisinde olmadan yaratılanı yaradandan ötürü sevmek suretiyle yollarına devam ettiklerini aktaran Erdoğan, milletin Türkiye'nin hukukuna, seçilmiş hükümetine ve kendi iradesine her zamankinden daha çok sahip çıktığını, küresel ve bölgesel bir aktör haline gelen Türkiye'nin yürüttüğü aktif diplomasisiyle ulusal ve uluslararası çıkarlarını daha güçlü şekilde koruduğunu anlattı.

"Bölgesel ve küresel barış ve adalet için bütün imkanları seferber ediyoruz"

Bölgesel ve küresel barış ve adalet için bütün imkanları seferber ettiklerini, en üst seviyede sorumluluklar üstlenmeyi sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, 2023 hedeflerine 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye'yi milletçe, el ele inşa edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Türkiye demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılar ile taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacaktır. Bunu başaracak olan da AK Parti'dir." diye konuştu.

Bugün partilerinin 19. kuruluş yıl dönümününün kutlandığını hatırlatan Erdoğan, 19 yaşın en güçlü, en atılgan, en enerji dolu, en gayretli, en hevesli dönem anlamına geldiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç bir şairimiz, partimizin bu kuruluş yıl dönümünü ne güzel anlatmış.

(Ay yıldız zirvede, destan kopuzda. Türkiye aşkıyla güne biiznillah. AK Parti bir civan 19'unda. Yarına bismillah düne maşallah. Tek vücut el ele, gönül gönüle. Birliğe yürüdü mukaddes çile. Gıpta etti sevdamız bülbüle, güle. Yürünen mübarek ize maşallah. İnançtan çınarın kavi dalları. Şahlanan küheylan Gençlik Kolları. Ey kutlu davanın AK kadınları, Nene Hatunları size maşallah.

Sahada çalışan her AK nefere, birlikte yazılan nice zafere. Sancağı taşıyan cengaver ere. Ulubatlı Hasan misali maşallah. Davayı kuşanan hilal hatlara. Sevdayı taşıyan şimşek atlara. Merkezde, taşrada teşkilatlara. Yokuşa maşallah, düze maşallah. Neler yaptık neler sığmıyor söze. Eserle kavuştu gece gündüze. Yükselen Türkiye'm gelmesin göze. Lisana maşallah, söze maşallah. Nidamız Akif'in 'korkma' sesidir. Millet gönlümüzün efendisidir. AK Parti milletin ta kendisidir. Tek millet, tek bayrak bize maşallah. Tek vatan, tek devlet bize maşallah.)"

Nice yıl dönümlerinde buluşmayı dileyen Erdoğan, konuşmasını bir şairin, "Şu göğüs kafesimi genişleten umudum var oldukça, güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek." dizeleriyle tamamladı.

Kutlamadan notlar

Kutlamalar, Mamak ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda yer alan 4 bin kişilik amfitiyatroda gerçekleştirildi. 975 davetli, sosyal mesafe kurallarına uyarak yerini aldı. Davetliler, ateş ölçümünün ardından giriş yaptı.

Katılımcılara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve isminin kısaltması olan "RTE" ifadesi bulunan kravat ve fular ile çeşitli programlarında yaptığı konuşmaların yer aldığı "Yeni Türkiye Vizyonu Yeniden Diriliş Yolunda" kitap seti hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amfitiyatroya AK Parti'nin 19. kuruluş yılı için özel bestelenen "İnandığın yolda yürü" şarkısı eşliğinde girdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program başladı.

AK Parti'nin bugüne kadar kullandığı seçim şarkılarından bazıları sanatçılar tarafından seslendirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşmasının ardından 19. yıl tanıtım filmi izlendi.

Kutlamalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, kurucu üyeler, eski TBMM başkanları, parti kurulları, 27. Dönem milletvekilleri, ana kademe MYK ve MKYK üyeleri, il başkanları, büyükşehir belediye meclisi başkan vekilleri, il genel meclisi başkanları, kabine üyeleri, önceki dönem MYK üyeleri, önceki dönem bakanlar kurulu üyeleri, birim başkan yardımcıları, AK Parti Ankara il ve ilçe yönetimleri, Ankara ilçe belediye başkanları ve bakan yardımcıları katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (7) - Son Dakika

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