Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı
19.01.2021 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı.
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çorum, Düzce, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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