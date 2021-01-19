Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı

19.01.2021 14:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çorum, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı - Son Dakika


Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine video konferans ile bağlandı - Son Dakika
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