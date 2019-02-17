Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

6 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir asker eşi ile sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksekova'daki asker ile telefonda görüşmesi Partililerden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir asker eşi ile sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksekova'daki asker ile telefonda görüşmesi
Partililerden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvayımilliye Meydanı'nda katıldığı mitingin ardından havaalanına giderken yol güzergahında bulunan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığına uğradı.

Burada partililer tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette partililerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:18 Kaynak: AA

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