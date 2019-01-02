Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşma Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşma Programında Konuştu

1 saat önce

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR ftp: //178.211.55.238 kullanıcı: dhaaboneşifre: dha.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşma Programında Konuştu, System.String[]
HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR 

ftp://178.211.55.238 

kullanıcı: dhaabone

şifre: dha

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:04 Kaynak: DHA

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