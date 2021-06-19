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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)

19.06.2021 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen saldırıyı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek, failin en ağır cezayı alacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen saldırıyı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek, failin en ağır cezayı alacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılarak partililere hitap etti.

Gençlere seslenen Erdoğan, bu ülkede yapacakları çok yatırım olduğuna işaret etti.

Yapılacak yatırımların hedef kitlesinin "cumhur" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunların adı 'Millet İttifakı' ama bunların milletle alakası yok. Bunlar zillet. Dolayısıyla biz bütün bu yatırımlarımızı yaparken, bu yatırımlarımızla beraber inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefimizi de her geçen gün gerçekleştirme yolundayız. Şayet bütün bunları hakkıyla anlatabilirsek, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız, gelecekleri için kendilerine umut verebilecek tek partinin AK Parti olduğunu 18-19 yıldır nasıl bildiyse, nasıl bunu kabul ettiyse, inanıyorum ki bundan sonra da aynı şekilde bu desteği vereceklerdir." diye konuştu.

Dışarıdan bakan herkesin bu tablonun farkında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Doğrudan Türkiye'ye saldıramayanların AK Parti'yi hedef aldığı gerçeğini Gezi olaylarından beri yaşadığımız sayısız hadisede hep birlikte gördük, yaşadık. Bugün de aynı oyun, farklı aktörler ve konular üzerinden yine sahnelenmektedir. Bakın Gezi'de mesele 'ağaç' değildi. Emniyet, yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık'ta mesele 'hukuk' değildi. Hendek olaylarında mesele 'Kürt kardeşlerimiz' değildi. Ordu içindeki FETÖ'cülerin başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminde mesele 'Türkiye'ye sahip çıkmak' değildi. Suriye sınırlarımızı boydan boya bir terör koridoruyla kapatma girişiminde mesele 'oradaki insanların haklarını korumak' değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarda mesele, 'para pul' değildi. Maruz kaldığımız nice gizli-açık ambargolarda mesele 'diplomasi masalarında değil sosyal medya mecralarında dile getirilen gerekçeler' hiç değildi. Ülkemizdeki muhalefet temsilcilerinin ellerine tutuşturulan kağıtlar üzerinden oluşturulmaya çalıştıkları algı girişimlerinde de mesele asla 'hakikat arayışı' değildi. Evet, son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, hedef Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı. Hedef, 2023 vizyonumuzdu, yeni nesillere emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının işaret ettiği medeniyet uyanışıydı."

"Tüm ilkeleri inkar etme pahasına terör örgütleri ile iş birliği yapanları gördük"

Erdoğan, Türk milletinin bu oyunu ve tuzağı görüp girilen her mücadelede gerektiğinde canı pahasına yanlarında yer aldığını söyledi.

Çoklu bir "zillet ittifakı" olmadıklarını, Cumhur İttifakı olduklarının ifade eden Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak "vatan", "millet", "muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak" dediklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin, milletiyle, Cumhurbaşkanıyla, Meclisiyle, yargısıyla, ordusuyla, özel sektörüyle, tüm kurumlarıyla "tek yürek, tek yumruk" olarak kazanımlarına sahip çıktığına dikkati çekerek, "Rabbime beni böyle bir milletin mensubu olarak yarattığı, bu ülkenin bir evladı olma şerefini bahşettiği, bu toprakların havasını soluma, suyunu içme, ekmeğini yeme imkanı verdiği için ne kadar hamdetsem azdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe, büyüdükçe, güçlendikçe, maruz kaldıkları saldırıların mahiyetinin de değiştiğine işaret eden Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün önünü kesmek isteyenler, vesayetle, darbeyle, bilindik numaralarla yapamadıklarını daha sofistike yöntemlerle gerçekleştirmek için her yolu deniyor. Bu süreçte kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri tüm ilkeleri inkar etme pahasına terör örgütleri ile iş birliği yapanları gördük. Bu süreçte mültecileri denizlerde ölüme terk ederek veya sınırlarımıza geri yığarak ülkemizi zor duruma düşürmeye çalışanlarla karşılaştık. Bu süreçte sırf Türkiye'yi zora düşürmek için siyasi ve ekonomik nice zorlamalarla oyunun kurallarını altüst eden sayısız hamleyle yüzleştik." diye konuştu.

"Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan siyasi parti AK Parti'dir"

Aynı senaryonun ülke içindeki versiyonlarının da eksik olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere kadar bulabildikleri her aracı kullandılar. İşte 100'e yakın emekli amiralin şu anda hesapları soruluyor, devam ediyoruz, sorulacak. Sen emekli olmuşsun, senin bu milletle, bu devletle ne işin var? İşine bak. Siz bu tür yanlış yollara saptıkça, bunların hesabını bu ülkenin yargısı size soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı da aynı çerçevede görüyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan, bu saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Sadece son 6 yılda 20'ye yakın teşkilat mensubumuz sırf AK Partili oldukları, sırf AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet ettikleri için şehit edilmiştir. Ayrıca çeşitli örgütlerin teşkilatlarımıza yönelik saldırılarında, güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar, yaralananlar da olmuştur."

"Bu ülkenin hiç bir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız"

AK Parti bu saldırılara maruz kalıp il başkan yardımcısından ilçe başkanına, milletvekili ve belediye başkan adayından sandık temsilcisine kadar her seviyedeki mensuplarını şehit verirken, bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadığını kaydeden Erdoğan, "Çünkü bunlar, saldırıya uğrayan kendilerinden başkasıysa görmezden, duymazdan gelirler, hatta içten içe de 'oh' çekerler. Biz bunlar gibi değiliz, olmadık, olmayacağız. Kim olursa olsun, bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İşte bunun için İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına da inanıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da terör örgütleri ile de suç çeteleri ile de darbecilerle de dışarıdan ülkemizi yönlendirmeye kalkan müstemleke hevesleri ile de mücadele edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Zor oyunu bozar" sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar hangi aracı kullanırlarsa kullansınlar, hedeflerimizden asla kopmadık, kopmayacağız. Mücadeleyi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Geçmişte ülkemizle ilgili hususlarda bütün olmazlar denendikten sonra sonuçta her işte 'olur' noktasına gelinmiştir, şimdi de gelinecektir. Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, gösteriye dahil edilen palyaçolar, sergilenen arsızlıklar, milletimin ve sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık, hamdolsun hepsinin de üstesinden gelerek, bugünlere ulaştık. Türkiye'yi dün nasıl vesayet güçlerinin, darbecilerin, terör destekçilerinin keyfine, sosyal ve siyasi mühendislik hesaplarına terk etmediysek bugün de meydanı küresel tezgahlara bırakmayacağız."

Erdoğan, geçen 19 yılda ülkeye kazandırdıkları eser, hizmet ve yatırımlarla Türkiye'yi dünyanın en üst liginin eşiğine kadar getirdiklerini belirterek, hedeflere tam olarak ulaşabilmek, ülkeyi dünyada ilk 10'a sokabilmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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