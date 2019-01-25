Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıttı
1 saat önce
- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan'ın adayları çağırması ve fotoğraf çekimi ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan...
- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Erdoğan'ın adayları çağırması ve fotoğraf çekimi ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (8)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:37 Kaynak: AA
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