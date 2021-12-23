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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır"

23.12.2021 14:50

Son dakika gelişmesine göre Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare...

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır" - Son Dakika
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