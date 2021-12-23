Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden inişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır' - Son Dakika